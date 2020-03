Video: Spieltag abgesagt - Was passiert mit der Bundesliga?

Sportschau. . 01:41 Min. . Das Erste.

Die DFL hat kurzfristig auch den 26. Spieltag in der Bundesliga und 2. Liga abgesagt. Wie es in Zukunft weitergeht, wird am Montag auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung besprochen. | video