Verpasster Aufstieg: "In ein schwarzes Loch gefallen"

Sportschau. . 01:08 Min. . Verfügbar bis 31.03.2022. Das Erste.

Trotz einer starken Saison in der 2. Bundesliga verpasste Kramer 2014 mit Greuther Fürth den Aufstieg. In der Relegation scheiterte das Team mit zwei Unentschieden am Hamburger SV.