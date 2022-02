Audio: NRW erlaubt wieder mehr Fans im Stadion

Sportschau. . 00:53 Min. . Das Erste.

Die neuen Corona-Regelungen in NRW erlauben wieder 10.000 Zuschauer in Fußball-Stadien. Darüber dürften sich Borussia Dortmund, der 1. FC Köln und Arminia Bielefeld freuen, die am kommenden Wochenende im eigenen Stadion spielen. | audio