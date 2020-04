Uli Hoeneß - ein Leben für den FC Bayern München

Sportschau. . 28:45 Min. . Verfügbar bis 03.05.2020. Das Erste. Von Thomas Klinger.

Am Freitag, 15. November 2019, bei der Jahreshauptversammlung, sagte Uli Hoeneß "Servus" als Präsident des FC Bayern München: Ein emotionaler Abschied von dem Verein, der ihn groß gemacht hat. Und den er selbst noch größer gemacht hat - zu einem der weltweiten erfolgreichsten Top-Klubs. Nach einer einzigartigen Karriere als Spieler, Manager, Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender zog sich Hoeneß zurück und ging in den Ruhestand. Er war über Jahrzehnte der Macher, Baumeister und die Seele des Vereins. Streitbar, polarisierend, aber auch mit Visionen und Herz. Sein Abschied markiert einen Einschnitt in der Geschichte von Deutschlands erfolgreichstem Fußballklub, denn jetzt ist die "Uligarchie" beendet. Thomas Klinger hat Uli Hoeneß über viele Jahres begleitet - bis zu seinem letzten Tag als Präsident. Er zeichnet ein Gesamtbild des Menschen, des Anführers sowie des Vereins und analysiert, wie die Nach-Hoeneß-Zeit den FC Bayern verändern könnte.