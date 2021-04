Tränen, Frust, Ungewissheit - die Angst im Tabellenkeller

Sportschau. . 03:59 Min. . Verfügbar bis 28.04.2022. Das Erste.

Der Abstiegskampf in der Bundesliga ist so spannend wie selten. Sechs Teams können an den letzten drei Spieltagen noch Richtung Zweitklassigkeit rutschen. Das verheißt Nervenkitzel bis zum Schluss.