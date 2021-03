Video: Goalgetter - gefunden und gesucht

Sportschau. . 03:39 Min. . Das Erste. Von Benedikt Brinsa.

Robert Lewandowski, Erling Haaland und André Silva - Bayern, Dortmund und Frankfurt haben jeweils einen absoluten Goalgetter in ihren Reihen. Genau so jemand wird von den Vereinen am Tabellenende gerade dringend gesucht. | video