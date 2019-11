Video: Nagelsmann erwartet von Gisdol "viele schöne Sachen"

Sportschau. . 00:51 Min. . Das Erste.

In Hoffenheim saßen sie zusammen auf der Bank, nun geht es für Nagelsmann am Samstag gegen seinen alten Chef Markus Gisdol. Somit hat der Leipziger Coach eine gute Vorstellung von dem, wie Gisdol mit dem 1. FC Köln in Leipzig auftreten wird. | video