Video: Georg Koch zum Rheinderby – Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Köln

Sportschau. . 03:48 Min. . Das Erste.

Das bislang letzte Rheinderby zwischen Düsseldorf und Köln in der ersten Bundesliga ist schon über 20 Jahre her. Am 14. Februar 1997 gewann der 1.FC Köln zu Hause mit 2:0, Düsseldorf stieg später ab. Bei der Fortuna stand damals Georg Koch im Tor. Heute ist Koch Torwarttrainer bei Fortuna Köln und erinnert sich an das Spiel. | video