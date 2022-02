Nkunkus Freistoßkunst leitet souveränen Leipzig-Sieg über Köln ein

Sportschau. . 05:06 Min. . Verfügbar bis 30.06.2022. Das Erste.

RB Leipzig schlägt den 1. FC Köln am Freitagabend ungefährdet mit 3:1 und erreicht erstmals in dieser Saison einen Champions-League-Platz. Der 1. FC Köln entwickelte über die gesamte Spielzeit zu wenig Torgefahr, um Leipzig im eigenen Stadion gefährlich zu werden. Der Spielbericht in der Zusammenfassung.