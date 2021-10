"Müssen schnell lernen" - Kohfeldt fokussiert die nächste Aufgabe

Sportschau. . 00:36 Min. . Verfügbar bis 30.10.2022. Das Erste.

Florian Kohfeldt feiert bei seinem Debüt mit Wolfsburg einen 2:0-Sieg in Leverkusen. Am Dienstag spielen die Wölfe bereits wieder in der Champions League und es steht nicht nur Regeneration auf dem Trainingsplan.