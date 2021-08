Leitl: "Waren auch in der zweiten Liga Abstiegskandidat"

Sportschau. . 00:20 Min. . Verfügbar bis 12.08.2022. Das Erste.

Fürth-Coach Stefan Leitl blickt auf den ersten Spieltag in der Fußball-Bundesliga und merkt schmunzelnd an, dass sich an der Ausgangslage nicht viel für den Aufsteiger ändert.