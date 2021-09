Leipzig schießt die Hertha ab - Nkunku überragt

RB Leipzig hat gegen desolate Herthaner einen Kantersieg gefeiert. Die schwach in die Saison gestarteten Sachsen spielten sich bereits in der ersten Halbzeit in einen Rausch.