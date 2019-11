Kohfeldt: "Wir werden da mutig durchgehen"

Nach der 1:2-Niederlage der Bremer gegen Schalke gerät Werder Bremen zusehends in den Abstiegskampf. Florian Kohfeldt will weiter mutig mit seiner Mannschaft an der Verbesserung der Situation arbeiten.