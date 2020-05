Kalous Video und weitere Corona-Fälle sorgen für Kritik am DFL-Konzept

Sportschau. . 01:23 Min. . Verfügbar bis 05.05.2021. Das Erste.

Herthas Salomon Kalou zeigt live in einem Video, wie Abstands- und Hygieneregeln missachtet werden und der Zweitligist Erzgebirge Aue meldet einen Corona-Fall. Das sorgt für Kritik am Konzept der DFL, die den Spielbetrieb wiederaufnehmen will.