Video: Wilde Partie: St. Pauli stolpert gegen Aue

Sportschau. . 04:45 Min. . Das Erste.

Erst in der Nachspielzeit hat der FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Erzgebirge Aue noch ein Remis gerettet. In einem wilden Spiel schnupperten die Gäste lange am Auswärtssieg. | video