Irre Schlussphase - Borre setzt den Schlusspunkt

In der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt in letzter Sekunde mit 2:1 in Fürth gewonnen. Die Fürther glichen in der Nachspielzeit aus, ehe Rafael Borre mit dem Siegtreffer den Schlusspunkt setzte.