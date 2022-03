Hütter-Vertretung Peintinger will "ein spektakuläres Spiel abliefern"

Mönchengladbachs Trainer Adi Hütter wird am Wochenende coronabedingt nicht am Spielfeldrand stehen. Sein Vertreter Christian Peintinger kündigt für das Spiel gegen die Hertha offensiven Fußball an.