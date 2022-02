Hoeneß bleibt kämpferisch: "Fußball-Floskeln, die aber Gültigkeit haben"

Sportschau. . 01:04 Min. . Verfügbar bis 05.02.2023. Das Erste.

Nach der Niederlage in Mainz verliert Hoffenheim langsam den Anschluss an die internationalen Ränge. Trainer Sebastian Hoeneß beschwört den Kampf in seiner Mannschaft.