Historie: Manfred Manglitz und der Skandal auf der Alm

Video: Herthas Coach Korkut: "Das ist ein Stück weit besonders"

In seinem ersten Spiel als neuer Trainer von Hertha BSC kehrt Tayfun Korkut zu seinem letzten Arbeitgeber und in seine Geburtsstadt Stuttgart zurück. Zu emotional will er aber nicht werden. | video