Gladbach gegen Bayern - eine Frage der Ehre

Sportschau. . 02:35 Min. . Verfügbar bis 06.12.2020. Das Erste.

Das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München erhitzte die Gemüter in keinem Jahrzehnt so stark, wie in den 70ern. Oder wie Berti Vogts es ausdrückt: "Bayern, das war für uns Krieg."