Frankfurts Adi Hütter hofft auf "historischen Moment" für Frankfurt

Adi Hütter betont auf der Pressekonferenz nach dem Sieg gegen Augsburg nicht von äußeren Umständen beeindrucken lassen will, sondern will sich lieber auf das konzentrieren, was er mit Frankfurt noch schaffen kann.