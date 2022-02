Florian Kohfeldt: "Ich habe mega Lust, in Frankfurt Punkte zu holen"

Sportschau. . 00:54 Min. . Verfügbar bis 10.02.2023. Das Erste.

Am 22. Spieltag ist Werder Bremen zu Gast in Frankfurt. Nach einem Unentschieden in der Hinrunde will Florian Kohfeldt mit seiner Mannschaft in Frankfurt jetzt drei Punkte holen.