Die DFB-Elf und die Fragen zum Bundesligaspieltag

Sportschau | 18.10.2018 | 28:27 Min. | Verfügbar bis 18.10.2019 | Das Erste

Nach sehr unterschiedlichen Auftritten in der Nations League rätselt Fußball-Deutschland darüber, wie gut die DFB-Elf tatsächlich ist. Außerdem: Ist Dortmund gut durch die Länderspielpause gekommen? Und wie geht es bei den Bayern weiter? Fragen, die Anne van Eickels und Torben Beckmann in der neuen Folge von "Bundesliga to go" besprechen.