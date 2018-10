Die DFB-Elf und die Fragen zum Bundesliga-Spieltag

Sportschau | 18.10.2018 | 28:27 Min. | Verfügbar bis 18.10.2019 | Das Erste

Nach sehr unterschiedlichen Auftritten in der Nations League rätselt Fußball-Deutschland darüber, wie gut die DFB-Elf tatsächlich ist. Außerdem: Ist Dortmund gut durch die Länderspiel-Pause gekommen? Und wie geht es bei den Bayern weiter? Fragen, die Anne van Eickels und Torben Beckmann in der neuen Folge von Bundesliga to go besprechen.