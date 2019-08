Des Meisters neue Spieler

Sportschau. . 01:31 Min. . Verfügbar bis 20.08.2020. Das Erste.

Mit Cuisance und Coutinho scheint der FC Bayern nun auch in der Breite des Kaders für die Champions League gewappnet zu sein. Beim ersten Training zeigen die beiden Neuzugänge, was man in der neuen Saison von ihnen erwarten kann.