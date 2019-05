Der Radioklassiker – so läuft die ARD Bundesligakonferenz

An den letzten beiden Bundesligaspieltagen schlägt ganz besonders die Stunde des Radios. Ab 16.45 Uhr laufen die entscheidenden Partien in Konferenz in den großen ARD Radiosendern von NDR2 im Norden über WDR2 im Westen bis Bayern1 im Süden. Produziert wird die Konferenz in den WDR Studios in Köln. Reporter und Konferenz-Regisseur Holger Dahl erklärt, wie der berühmte Ruf „Tor in…“ ins Radio kommt.