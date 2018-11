(De)eskalation? Die Fankrawalle und die Folgen

Pyro-Wahnsinn bei Dortmund - Hertha, Warnschüsse vor dem Pokalspiel in Rostock - was tun gegen die verhärteten Fronten zwischen DFB, DFL, Polizei und Teilen der Fans? Diese und weitere Themen des 10. Bundesliga-Spieltags liefert der Podcast "Bundesliga to go".