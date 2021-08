Dardai vor Bayern: "Bleiben unserer Linie treu"

Hertha BSC ist am Samstagabend beim FC Bayern München zu Gast. Trainer Pal Dardai will dabei der Linie treu bleiben, mit der man die vergangenen Male in München gut aussah.