Audio: Grifo zu seinem Kopfballtor: "Hab's kaum glauben können."

Sportschau. . 02:46 Min. . ARD. Von Claus-Peter Hufer.

Vincenzo Grifo hat in der Partie gegen Hertha BSC Berlin zum ersten Mal in seiner Karriere ein Kopfballtor erzielt. Umso mehr freut er sich, dass der SC Freiburg am Ende auch als Sieger vom Platz gegangen ist. | audio