Bundesliga To Go: Löw you no more

Sportschau.de | 07.03.2018 | 27:28 Min. | Verfügbar bis 07.03.2020 | Das Erste

Wenn das Feuer erlischt, ist eine Trennung oft der einzige Ausweg. Doch was bedeutet die plötzliche Gefühlskälte des Bundestrainers? Und: Schalke, Dortmund, Gladbach - Der Westen trägt Krise. Wer streift die Bleiweste als erstes ab? Und wann? Reichlich Diskussionsstoff für Bundesliga to go mit Sven Pistor und Daniel Neuhaus. Dieses Mal sogar teilweise dreisprachig.