Bundesliga to go - Da ist das Ding!

Sportschau | 27.09.2018 | 29:26 Min. | Verfügbar bis 27.09.2019 | Das Erste

Die EM 2024 findet in Deutschland statt! Jens Walbrodt und Stephan Kaußen finden das super! In der neuen Podcast-Ausgabe von Bundesliga to go diskutieren sie aber auch über die Fanproteste in den Stadien: Geht es beim Fußball nur noch ums Geld?