Bundesliga: Solidarität in Zeiten der Krise?

Video: FCB-Präsident Hainer: "Die Stärkeren müssen den Schwächeren helfen"

Sportschau. . 01:10 Min. . Das Erste.

Präsident Herbert Hainer (65) vom FC Bayern München hebt die Notwendigkeit der Solidaraktion der vier deutschen Champions-League-Starter hervor. Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig haben insgesamt 20 Millionen Euro in einen Topf gezahlt, um so den von der Corona-Krise ausgelösten Härtefällen der Bundesliga und 2. Bundesliga zu helfen. Die Aussagen von Hainer wurden am Rande eines Besuchs der FCB-Basketball-Abteilung bei der "Münchner Tafel" entnommen. | video