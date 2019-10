Blindenreporter - der Navigator im Stadion für Sehbehinderte

Sie gehen zum Fußball und sehen nicht, was auf dem Spielfeld passiert: Trotzdem haben blinde und sehbehinderte Fans in ganz Deutschland Woche für Woche ihren Fußballfilm im Kopf. Denn Blindenreporter in den Stadien beschreiben als "Navigator" die Spiele. Vor 20 Jahren gab’s die erste Reportage in Leverkusen, zum Geburtstag schaute Vereinslegende Stefan Kießling vorbei.