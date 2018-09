Bayer 04: Heiko Herrlichs Weg aus der Krise

Sportschau | 12.09.2018 | 01:32 Min. | Das Erste

Bayer 04 Leverkusen hat einen Fehlstart in die Saison hingelegt. Nach zwei Auftaktniederlagen steht auch Trainer Heiko Herrlich in der Kritik. Der 46-Jährige lässt die Probleme aber an sich abperlen.