Adi Hütter: "Die Mannschaft hat den Kampf angenommen"

Sportschau. . 00:54 Min. . Verfügbar bis 10.02.2023. Das Erste.

Am 22. Spieltag trifft Borussia Mönchengladbach auf den FC Augsburg. Nach der 0:1-Niederlage in der Hinrunde will VfL-Trainer Adi Hütter mit seiner Mannschaft besonders am Ballbesitz arbeiten.