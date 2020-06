Abstiegskampf in der Bundesliga: Bremen oder Düsseldorf?

Bei Werder Bremen wirkt die Niederlage gegen Mainz am vergangenen Spieltag wie der endgültige Abstieg in die 2. Bundesliga. Dabei haben die Bremer noch Chancen auf den Relegationsplatz. Da steht die Fortuna aus Düsseldorf und will den Platz nach dem Motto "selbst ist der Mann" am letzten Spieltag verteidigen.