1971 - Als die Bayern am letzten Spieltag den Titel verspielten

Sportschau. . 03:02 Min. . Das Erste.

Vor dem letzten Spieltag der Saison 1970/71 führte der FC Bayern München die Tabelle vor Borussia Mönchengladbach an. Doch den Titel holten die "Fohlen" - es war das erste Mal in der Bundesliga-Geschichte, dass der Tabellenführer am letzten Spieltag noch den Titel verspielte.