VfL offensiv zu harmlos

Wolfsburgs Sturm blieb auch in der Folge ein laues Lüftchen, die Freiburger Abwehrreihe um den omnipräsenten Innenverteidiger Dominique Heintz hielt den Ball meist vom eigenen Tor fern. VfL-Trainer Bruno Labbadia reagierte in der Pause und wechselte Daniel Ginczek als zusätzlichen Stürmer ein. Der Angreifer ersetzte Renato Steffen, der den Strafstoß vor dem 0:2 verursacht hatte. Doch auch diese Einwechslung brachte nicht den gewünschten Effekt.

Freiburg abgeklärt

Erst nach dem Tor von Mehmedi keimte bei den "Wölfen" kurzzeitig die Hoffnung wieder auf. Das Strohfeuer erlosch nach wenigen Minuten. Die Breisgauer machten weiterhin geschickt die Räume dicht, ohne in der Vorwärtsbewegung volles Risiko zu gehen. Und auch so waren sie am Ende einem weiteren Treffer mehrfach näher als die Wölfe.