Das vierte Tor gelang dann wieder Steffen, der einen Spaziergang durch die Mainzer Abwehr mit seinem zweiten Treffer des Abends abschloss (68.). "Das war Instinkt" , erklärte Steffen sein sehenswertes Solo im Nachhinein. Trainer Achim Beierlorzer schüttelte nur noch mit dem Kopf, während sein Wolfsburger Kollege Oliver Glasner zufrieden und entspannt seiner Mannschaft zusah.

"Man darf jetzt nicht schon wieder abheben", mahnte Wolfsburgs Gerhardt allerdings: "Aber wenn wir unser Potenzial abrufen, was uns in dieser Saison nicht immer gelungen ist, dann können wir viele Mannschaften schlagen." Mitspieler Brekalo sprach von einer "Superleistung" : "In dieser Saison haben wir immer auf so ein Spiel gewartet."

Der VfL Wolfsburg tritt nun am Sonntag (01.03.2020) bei Union Berlin an. Mainz 05 empfängt tags zuvor Tabellenschlusslicht Paderborn.