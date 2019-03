Funkel: "Haben körperlos verteidigt"

Fortunas Trainer Friedhelm Funkel war nach der Partie mächtig sauer: "Was unsere beiden Innenverteidiger, vor allem in den ersten zehn Minuten nach der Halbzeit, auf den Platz gebracht haben, das geht einfach nicht. Da muss ich mich mehr wehren. Wir haben körperlos verteidigt" , sagte er dem Sportschau-Reporter.

Hennings vergibt Riesenchance

Beide Mannschaften starteten offensiv in die Partie, doch bis auf die beiden Tore passierte im ersten Durchgang wenig. Nachdem Dodi Lukebakio gegen VfL-Kapitän Josuha Guilavogui einen Freistoß herausgeholt hatte, verwandelte Ayhan diesen direkt zum 1:0. Nur eine Minute später hätte Rouwen Hennings das zweite Tor für Düsseldorf erzielen müssen, doch der Angreifer lupfte den Ball in die Arme von VfL-Torhüter Koen Casteels.

Danach wachten auch die Wolfsburger auf und kamen durch Mehmedi zum Ausgleich. Dem Tor ging ein Handspiel von Vorbereiter Weghorst voraus, das Schiedsrichter Bastian Dankert nach Studium der Videobilder als nicht absichtlich bewertete.

Fortuna-Defensive böse ausgespielt

Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer eine ganz andere Partie, sprich ein Spektakel. Wolfsburg belohnte sich für sein größeres Engagement und führte nach knapp einer Stunde mit 4:1. Die Düsseldorfer Defensive, die in der ersten Halbzeit noch sehr geschickt verteidigt hatte, ließ sich in dieser Phase allzu leicht übertölpeln.

Chancenfestival im zweiten Durchgang

Trotz des scheinbar aussichtslosen Rückstands zeigten die Düsseldorfer Moral und gaben nicht auf. Nach Ramans Treffer zum 2:4 entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen im Minutentakt auf beiden Seiten. Ayhan (71.) etwa rettete für den geschlagenen Fortuna-Torhüter Michael Rensing vor der Linie. Dann schoss Hennings (74.) aus der Distanz knapp am langen Pfosten vorbei. Unmittelbar danach lenkte Rensing einen Ball von Jerome Roussillon (74.) mit den Fingerspitzen an die Latte.

Dann strich ein Kopfball von Ayhan (82.) knapp am Wolfsburger Tor vorbei. Auf der Gegenseite scheiterte erst der eingewechselte Felix Klaus (83.) im Strafraum völlig frei an Rensing, bevor Weghorst ebenfalls frei aus acht Metern am Düsseldorfer Tor vorbeischoss. In der Nachspielzeit setzte Düsseldorfs Raman den Ball nochmal an den Pfosten, dann war der Wolfsburger Sieg unter Dach und Fach.

Wolfsburg spielt nach der Länderspielpause am Samstag (30.03.2019) um 15.30 Uhr bei Borussia Dortmund. Die Fortuna empfängt zeitgleich Borussia Mönchengladbach zum West-Klassiker.