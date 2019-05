VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg 2:0

Felix Klaus (38.) und Marcel Tisserand (78.) trafen für die Wolfsburger. Weil Borussia Mönchengladbach und die TSG Hoffenheim im direkten Duell nur Unentschieden spielten, hat sich der VfL in der Tabelle auf einen Europa-League-Platz geschoben.

Nürnberg bleibt Vorletzter

Nürnberg bleibt dagegen Tabellenvorletzter. Durch die Niederlage des VfB Stuttgart gegen Hertha BSC ist der Club aber rechnerisch noch nicht abgestiegen. Der Rückstand auf Stuttgart beträgt aber weiter fünf Punkte.

Es war von Beginn an ein Spiel auf Augenhöhe. Nürnberg spielte keinesfalls wie ein Tabellensiebzehnter, sondern stand hinten gut und zeigte nach vorne immer wieder gute Ansätze. Was fehlte war Durchschlagskraft und Präzision im Angriff. Wolfsburg hatte zwar mehr vom Spiel, fand aber keine Lücke in der Nürnberger Abwehr.

Klaus nimmt Kerks Geschenk an

Die Tür machte der FCN schließlich selbst auf. Nach 38 Minuten spielte Sebastian Kerk einen Rückpass aus dem Mittelfeld auf Torwart Christian Mathenia, übersah dabei aber Admir Mehmedi im Strafraum. Der Wolfsburger war vor Mathenia am Ball und spitzelte die Kugel rüber zu Felix Klaus, der nur noch ins leere Tor einschieben musste.

Nach der Pause waren die Nürnberger weiter um einen Treffer bemüht, konnten sich aber immer noch keine klaren Torchancen herausspielen. Bis auf Distanzschüsse tat sich vor dem Wolfsburger Tor wenig. Der VfL zog sich nicht zurück und spielte auf das zweite Tor. Gefährliche Abschlüsse waren aber ebenfalls Mangelware.

Tisserand sogt für die Entscheidung

Für die Entscheidung musste dann ein Standard sorgen. Mehmedi brachte einen Freistoß an den Fünfmeterraum, wo sich Tisserand gegen Georg Margreitter durchsetzte und einköpfte (78.). Das war der K.o .-Schlag für den FCN .