Milos Pantovic sorgte mit seinem Treffer in der 66. Minute für den fünften Bochumer Heimsieg in dieser Bundesliga-Saison. Der Aufsteiger verbesserte sich durch den Erfolg mit 23 Punkten auf Rang 11. Wolfsburg blieb dagegen im achten Pflichtspiel in Folge sieglos - wovon die letzten sieben sogar verloren gingen - und hat auf Platz 14 nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Zugleich stellten die Gäste mit sechs Ligapleiten in Folge einen neuen Vereins-Negativrekord auf. "Heute haben wir oft offensiv die falsche Entscheidung getroffen. Es hilft nichts: Wir müssen alle gemeinsam da raus. Wir müssen hart arbeiten, wirklich hart arbeiten dafür", sagte Wolfsburgs Kapitän Maximilian Arnold bei DAZN.