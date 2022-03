Ein Fan dreht durch

In der 70. Minute kam Sebastian Polter im Gladbacher Strafraum zu Fall, bekam aber zurecht keinen Elfmeter zugesprochen. Einen Zuschauer missfiel das aber offenbar derart, dass er sich zu einer abscheulichen Tat hinreißen ließ. Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann wurde von einem Getränkebecher am Hinterkopf getroffen.

Der 39-Jährige reagierte zunächst gefasst, kniete sich auf den Boden, um sich vom Schock zu erholen und bugsierte den Behälter über die Bande auf den Spielfeldrand. Die Partie wurde sofort von Referee Benjamin Cortus unterbrochen, der zu seinem Kollegen eilte und sich mit ihm besprach.

Kurz darauf verließen die Schiedsrichter und Teams das Spielfeld, gingen in die Kabinen. Zuvor hatten mehrere Bochumer Spieler wutentbrannt auf den Block, aus dem das Wurfgeschoss geflogen kam, eingeredet. Gebracht hat es jedoch nichts, das Spiel wurde nach etwa 15-minütiger Unterbrechung abgebrochen.

Große sportliche Tragweite

Gladbach wird das Spiel damit am Grünen Tisch gewinnen, hatte aber auch sportlich beste Aussichten auf den Sieg. Zum Zeitpunkt des Becher-Skandals führten die Borussen durch Tore von Alassane Plea (55.) und Breel Embolo (61.) mit 2:0.

Es sind drei extrem wichtige Punkte für das Team von Adi Hütter, der aufgrund seiner Corona-Infektion bereits zum zweiten Mal von seinem Co-Trainer Christian Peintinger ersetzt werden musste. Mit 33 Punkten ziehen die Gladbacher in der Tabelle an Bochum (32 Zähler) vorbei. Wegen eines Chaoten auf der Tribüne rückte all das aber in den Hintergrund.

Bochum muss nun nach Sinsheim

Für Bochum geht es nächste Woche Samstag (26.03.2022) mit einem Auswärtsspiel bei Champions-League-Aspirant 1899 Hoffenheim weiter. Gladbach trifft einen Tag später im eigenen Stadion auf Mainz 05.

