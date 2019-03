Der von Hoffenheim ausgeliehene Schweizer sorgte mit seinem Treffer in der 66. Minute für den 1:1 (0:1)-Endstand. Zuvor hatte Andrej Kramaric (42.) die Gäste in einem unterhaltsamen Spiel in Führung gebracht.

"Hoffenheim ist immer noch wie eine Famillie und ich habe sie immer im meinem Herzen" , sagte Torschütze Steven Zuber in der Sportschau angesprochen auf seine Zukunft. Der Schweizer ist bis zum Ende der Saison nach Stuttgart ausgeliehen, hat in Hoffenheim aber noch einen Vertrag bis Sommer 2020. Wie es für ihn nach der Spielzeit weiter geht, ist derzeit völlig offen.

"Die Moral und die Leidenschaft, die wir jetzt im Moment auf den Platz bringen, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und bringt uns Aufschwung" , sagte Stuttgarts Gonzalo Castro im ARD -Hörfunk.

Nagelsmann: "Muss ein 1:0 auch mal über die Zeit bringen "

"Man muss einfach auch mal ein 1:0 über die Zeit bringen und sich nicht immer nur beschweren, dass das zweite nicht gefallen ist. Wir müssen mit der eigenen Führung stabiler werden" , sagte Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann enttäuscht. "Wir haben uns heute viel zu selten an den Plan gehalten und haben uns deswegen auch nicht so viel herausgespielt" , kritisierte Hoffenheims Kapitän Kevin Vogt in der Sportschau seine Mitspieler.