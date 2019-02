Mit dem 2:2 (0:1) in einer niveauarmen Partie verpasste es der VfB, sich entscheidend von den beiden Schlusslichtern Hannover 96 und 1. FC Nürnberg abzusetzen. Freiburg bleibt im sicheren Mittelfeld der Tabelle.

Frühe Führung durch Haberer

Janik Haberer hatte die Gäste schon in der vierten Minute in Führung gebracht. Stuttgart stand zunächst komplett neben sich, bekam spielerisch überhaupt nichts zustande und hätte vor dem Seitenwechsel schon viel höher zurückliegen müssen.

Erst in der Schlussviertelstunde bäumten sich die Spieler von Markus Weinzierl auf und kamen durch einen Gewaltschuss von Emiliano Insua zum 1:1 (75.). Freiburg verlor immer mehr Ordnung und Überblick, hatte kaum noch Entlastung nach vorne und kassierte folgerichtig auch noch das zweite Gegentor durch Joker Daniel Didavi (83.), der mit einem platzierten Flachschuss traf.

Platzverweis für Gomez