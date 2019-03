Das 5:1 (3:0) war auch in dieser Höhe verdient, weil Stuttgart von Beginn an drückend überlegen war. Mario Gomez (4.) traf früh zur Führung, dann legte Innenverteidiger Ozan Kabak (16. und 45.) jeweils per Kopf nach Standardsituationen nach. Der zur Pause eingewechselte Jonathas ließ die 96-Fans nur kurz von einer Aufholjagd träumen, als er in der 68. Minute zum 1:3 traf. Ein Doppelpack von Steven Zuber (78. und 81.) sorgte dann aber für klare Verhältnisse.

Schlimmes Zweikampfverhalten

Besorgniserregend war vor allem das Zweikampfverhalten der Hannoveraner, die nun fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 16 haben. Stuttgart hingegen hat nun wieder Anschluss an das rettende Ufer, zwei Zähler sind es bis zum FC Augsburg.

Stuttgart steht nun am kommenden Samstag (09.03.2018) um 15.30 Uhr vor der schweren Auswärtspartie bei Borussia Dortmund. Hannover hat es tags darauf auch nicht unbedingt leichter, spielt um 18 Uhr daheim gegen Bayer 04 Leverkusen.