Rekord-Olympiasieger Usain Bolt trainierte am Freitag (23.03.2018) bei Borussia Dortmund mit. Zur Trainingseinheit in Brackel waren 1.400 Fans und viele Journalisten gekommen. Sie waren neugierig, wie sich der Leichtathletik-Star auf dem Platz so schlägt.

Usain Bolt etwas ungelenk am Ball

Usain Bolt beim Dortmund-Training

Erster Eindruck der Zuschauer: Usain Bolt ist wohl der schnellste auf dem Platz, aber er ist auch ungefähr einen Kopf größer als die BVB Spieler auf dem Trainingsgelände. Er präsentierte sich ein wenig ungelenk am Ball, aber jeder Einsatz wurde von den Zuschauern mit großem Applaus belohnt. Insgesamt machte er eine ganz gute Figur und war einer der Torschützen. Allerdings wurde bei der Trainingseinheit ohne Torwart trainiert.

BVB-Trainer Peter Stöger sieht gute Ansätze

" Man sieht, dass er das Spiel versteht und Spaß hat ", sagte BVB-Coach Peter Stöger. " Er ist talentiert. Aber wenn er sich im höheren Bereich durchsetzen will, ist noch einiges zu tun ." Insgesamt sah er gute Ansätze bei diesem Training.

Training vorher für das öffentliche Training

Die Zuschauertribüne ist bis auf den letzten Platz besetzt

Damit er sich vor den Fans gut macht, hatte sich der 31-jährige Bolt schon am Donnerstag auf das Training vorbereitet und eine erste gemeinsame Übungsheinheit mit dem BVB absolviert. Diese fand allerdings noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Aktion wohl auch Werbe-Gag

Usain Bolt und Borussia Dortmund werden vom Sportartikelhersteller Puma gesponsert, die Aktion dürfte also auch ein Werbe-Gag sein. Bolt aber beteuert, er habe ernsthafte Ambitionen.