FC Bayern - die Baustellen im geplanten Umbruch

Als Präsident steht Uli Hoeneß nicht erst seit gestern für klare Ansagen. Bereits vor einigen Wochen stellte er sich bei der Münchner Pressekonferenz polternd vor seine als "Altstars" abgestempelten Fußballer.

Nach der 2:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund verteidigte er seine Mannschaft erneut: "Das mit dem Alter ist alles Käse. Wer unsere Mannschaft in der ersten Stunde gesehen hat, hat gesehen, dass wir ausgezeichneten Fußball spielen können" , sagte er bei Sky. Auch seien mit Kingsley Coman und Corentin Tolisso "die beiden wichtigsten jungen Spieler" schwer verletzt. Hoeneß räumte allerdings ein, dass Bayern vielleicht "etwas dem Tempo Tribut zollen" musste.

Am Samstag war die Dortmunder Mannschaft (Altersdurchschnitt 25 Jahre) in der Tat um einiges jünger als die Bayern-Elf (28,7 Jahre).

Hoeneß kündigt zweiten Schritt des Umbruchs an

Dass Handlungsbedarf besteht, verneint die Bayern-Führung dann auch nicht. Transfers im Winter schloss Hoeneß aus, allerdings gebe es Pläne für den Sommer 2019: "Wir werden nächstes Jahr, wenn der zweite Schritt des Umbruchs kommt, sicherlich das Mannschaftsgesicht ziemlich verändern."

Die Altgedienten und Verdienten

Das dürfte in der Defensive beginnen. Dass Mats Hummels (29 Jahre) und Jerome Boateng (30 Jahre) wichtige Bayern-Säulen sind, steht außer Frage. In der Innenverteidigung stabilisierten sie den Rekordmeister jahrelang auf Weltklasse-Niveau und sorgten maßgeblich dafür, dass viele Titel den Weg in die Münchner Vereins-Vitrine fanden. Doch beide laufen ihrer Höchstform hinterher. Auch Außenverteidiger Rafinha ist mit 33 Jahren keine langfristige Option mehr.

Das zeigt sich auch am Torverhältnis: In der vergangenen Saison hatte Bayern am 11. Spieltag erst acht Gegentore zu verzeichnen, jetzt sind es bereits 14. Zum Vergleich: Mainz 05 (Platz neun) bekam erst zwölf Gegentore. Zum ersten Mal seit der Saison 2010/11 musste Bayern in elf Spielen mehr als zehn Gegentore hinnehmen.

Die Defensive

In der Defensive sind bereits jetzt zwei vielversprechende Akteure für die Zukunft als Stammkräfte am Ball. Den starken Außenverteidigern David Alaba (26) und Joshua Kimmich (23) gehört zweifelsohne die nächste Ära. Im Zentrum hat Niklas Süle (23) gute Aussichten, Boateng und Hummels zu beerben. Allerdings fehlen hier noch weitere junge und vielversprechende Innenverteidiger.