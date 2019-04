Video: BVB verliert Derby bei Eröffnungsfeier des Westfalenstadions

Sportschau. . 03:47 Min. . Das Erste.

Am 2. April 1974 wurde das Westfalenstadion in Dortmund eröffnet. Das Einweihungsspiel verlor der BVB mit 0:3 ausgerechnet gegen den FC Schalke 04. Das für die WM in Deutschland neu gebaute Stadion bot damals 54.000 Zuschauern Platz. | video