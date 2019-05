Der scheidende Trainer Julian Nagelsmann verpasste den erhofften Sieg beim Abschied von den eigenen Zuschauern. Johannes Eggestein (39.) traf gegen die Kraichgauer.

"Ich habe hier wundervolle Jahre gehabt, aber ich bin hier um zu gewinnen und zu arbeiten. Aber wenn man verliert, dann habe ich wenig Lust zu feiern" , sagte Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann in der Sportschau. Am Abend hat der Trainer Mannschaft, Vorstand und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle zu einer gemeinsamen Bootsfahrt auf den Neckar geladen.

"Das Stadion wird noch einmal brennen"

"Wir sind immer noch der absolute Underdog, aber ich kann ihnen versprechen, nächste Woche wird das Stadion in Bremen noch einmal beben" , sagte Werder-Trainer Florian Kohfeld in der Sportschau zu den geringen Chancen seiner Mannschaft, doch noch den Einzug in die Europa League zu schaffen.

Vor 30.150 Zuschauern in der ausverkauften Sinsheimer Arena hatten die Bremer bereits in der 4. Minute ihre erste Chance durch Ludwig Augustinsson.

Kramaric trifft nur den Pfosten

Danach übernahm die Mannschaft Nagelsmanns das Kommando. Adam Szalai vergab in der 19. Minute die erste große Möglichkeit der Gastgeber. Schon nach 24 Minuten musste Werder-Trainer Florian Kohfeldt wechseln. Der angeschlagene Theodor Gebre Selassie wurde durch Marco Friedl ersetzt.

Drei Minuten später konnte erneut Szalai die Chance zur Führung nicht nutzen. Kurz vor dem Ende der ersten Hälfte traf der kroatische Vize-Weltmeister Andrej Kramaric den Pfosten (38.), Eggestein machte es Sekunden später auf der anderen Seite nach einem Missverständnis in der Hoffenheimer Abwehr per Kopf besser.

Fernduell um die Europa League

Ein Treffer seines Bruders Maximilian wurde nach Videobeweis nicht anerkannt (43.). Nach dem Seitenwechsel versuchten die Hoffenheimer, Druck aufzubauen. Es blieb aber zunächst bei dem Versuch, Torchancen konnten sich die Kraichgauer nicht erarbeiten. Dagegen waren die Bremer bei ihren Kontern stets gefährlich.

Bremen kann jetzt am letzten Spieltag (18.5., 15:30 Uhr) zuhause gegen RB Leipzig noch die Chance auf die Qualifikation für die Europa League wahren, muss dafür aber auf Ausrutscher von Hoffenheim und Wolfsburg hoffen. Hoffenheim tritt zeitgleich bei Mainz 05 an.